Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

2025-26 sezonu UEFA Avrupa Ligi startı veriliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı lig usulü oynanan turnuvada heyecan çok yüksek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda en değerli kulüpler belli oldu. Transfermarkt'ın verilerine göre turnuvanın en değerli 10 takımı arasında Fenerbahçe de yer aldı. İşte o liste... FB spor haberleri