Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Archie Brown, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-lacivertlilerin teklfini kabul etti. Fenerbahçe transferde Milan'ı geride bırakarak oyuncuyu ikna etmeyi başardı.
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Archie Brown al @Fenerbahce, il giocatore è in partenza per Istanbul: mantenuti gli impegni e gli accordi presi con i turchi. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 12, 2025
💥 ❝ARCHIE BROWN FENERBAHÇE'DE❞ 🎙️ A Spor Muhabiri @ErdemAkbs: Fenerbahçe, Archie Brown için kulübü Gent ile 8,5 milyon avro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. Archie Brown, İstanbul'a gelmek için yola çıktı, sağlık kontrolleri ardından imzayı atmasını bekliyorum. Oyuncu… pic.twitter.com/RJMfVWSG2g— A Spor (@aspor) July 12, 2025
ARCHIE BROWN İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı futbolcu sağlık testlerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fabrizio Romano'ya konuşan Brown, "Milan ile anlaşma aslında tamamen bitmişti. Ama sonra, gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyon... Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum." dedi.
🚨🟡🔵 Archie Brown to Fenerbahçe, here we go! The English fullback has just landed in Istanbul with his agents after decision made in the morning. Gent and Fener have just signed all documents for Brown transfer worth €8m plus sell-on clause. Medical tests taking place today. pic.twitter.com/3UnrjhwZmI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2025