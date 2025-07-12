Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Archie Brown, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Archie Brown, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-lacivertlilerin teklfini kabul etti. Fenerbahçe transferde Milan'ı geride bırakarak oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

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ARCHIE BROWN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı futbolcu sağlık testlerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fabrizio Romano'ya konuşan Brown, "Milan ile anlaşma aslında tamamen bitmişti. Ama sonra, gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyon... Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum." dedi.