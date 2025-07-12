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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Trossard için Arsenal'a resmi teklif yapacak Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kanat transferi için çalışmalar Devin Özek yönetiminde devam ediyor. Sarı lacivertliler bu süreçte gündemine aldığı Trossard için teklif yapacak. İşte önerilecek bonservis bedeli... Fenerbahçe Haberleri









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Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanat transferinde rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda... Listenin başındaki isim ise; Arsenal'in Belçikalısı Leandro Trossard...

Oyuncu kanadıyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla bir noktaya geldi. Bonus maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler de tamamlandıktan sonra oyuncunun kulübü Arsenal'e resmi teklif sunulacak.