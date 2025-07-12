TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Trossard için Arsenal'a resmi teklif yapacak
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de kanat transferi için çalışmalar Devin Özek yönetiminde devam ediyor. Sarı lacivertliler bu süreçte gündemine aldığı Trossard için teklif yapacak. İşte önerilecek bonservis bedeli...
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanat transferinde rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda... Listenin başındaki isim ise; Arsenal'in Belçikalısı Leandro Trossard...
Oyuncu kanadıyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla bir noktaya geldi. Bonus maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler de tamamlandıktan sonra oyuncunun kulübü Arsenal'e resmi teklif sunulacak.
Menajerler vasıtasıyla yapılan ilk kontakta Ada ekibi, 22 milyon euro bonservis talep etmişti. F.Bahçe, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için bu miktarı ödemek istemiyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, ilk etapta 15 milyon euroyla Arsenal'in kapısını çalacak. Hafta içinde resmi temaslar başlayacak. Arsenal ise oyuncuyu ucuza kaptırmak istemiyor ve Trossard'ın sözleşmesini uzatmak için hamle yaptı.
24 MİLYON EURO ÖDEDİ
Arsenal, Leandro Trossard için Brighton'a 2023 ocak ayında tam 24 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 2.5 sezonda Arsenal'in vazgeçilmezlerinden olan Belçikalı, yeni bir maceraya hazır.