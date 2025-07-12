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Fenerbahçe'de Trossard harekatı! Fenerbahçe'de Trossard harekatı! 00:19
Cimbom'dan Napoli'ye yeni teklif Cimbom'dan Napoli'ye yeni teklif 23:42
Fenerbahçe Asensio'yu bitirdi! İşte alacağı maaş... Fenerbahçe Asensio'yu bitirdi! İşte alacağı maaş... 23:17
Mendy giderse o gelecek! Mendy giderse o gelecek! 23:06
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 22:37
Napoli'den Galatasaray'a bir ret daha Napoli'den Galatasaray'a bir ret daha 22:37
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Drogba'dan Osimhen müjdesi! Drogba'dan Osimhen müjdesi! 22:37
Cimbom'dan Napoli'ye yeni teklif Cimbom'dan Napoli'ye yeni teklif 22:27
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 21:58
Drogba'dan Osimhen müjdesi! Drogba'dan Osimhen müjdesi! 21:51
Cimbom'dan çift antrenman Cimbom'dan çift antrenman 21:41
Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı 21:41
Fenerbahçe'de Trossard harekatı!
Fenerbahçe Asensio'yu bitirdi! İşte alacağı maaş...
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Çekya-Türkiye maçı detayları