Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, daha önce yaptığı açıklamada Eylül ayında yeni yönetimde olmayacağını açıklamıştı.
Erol Bilecik bugün X hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Büyük Fenerbahçe Camiasına, Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum. Bu kararım, Fenerbahçe'mizin…— Erol Bilecik (@ErolBilecik) July 12, 2025