Archie Brown KİMDİR? kaç yaşında ve aslen nereli? Hangi mevkide oynuyor? Archie Brown kariyeri

Atletik yapısı, tekniği ve genç yaşına rağmen sergilediği olgun oyun anlayışıyla dikkatleri üzerine çeken Archie Brown, son zamanların en çok konuşulan futbolcularından biri olmayı başardı. Kariyerinin henüz başlarında olmasına karşın sahaya yansıttığı performans, onu kısa sürede futbolseverlerin gözdesi hâline getirdi. Peki, Archie Brown kimdir? kaç yaşında ve aslen nereli? Hangi mevkide oynuyor? Archie Brown kariyeri

Atletik yapısı ve teknik özellikleriyle genç yaşta dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve futbolseverlerden tam not alan Archie Brown, gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla da anılan başarılı futbolcu hakkında, "Archie Brown kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?" soruları araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Archie Brown istatistikleri ve kariyeri ile ilgili öne çıkan notlar...

ARCHIE BROWN KİMDİR?

Archie Brown, 28 Mayıs 2002 yılında İngiltere'nin Birmingham bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Archie Brown 23 yaşında.

ARCHIE BROWN ASLEN NERELİ?

İngiltere'de doğan Arcihe Brown aslen Jamaikalı. Milli takım tercihini İngiltere'den yana kullanan 23 yaşındaki futbolcu, U20 takımıyla 2 maçta süre almayı başardı.

ARCHIE BROWN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Modern futbol anlayışına sahip Archie Brown sol bek mevkisinde oynuyor. Ayrıca orta saha ve stoper bölgesinde de forma giyen genç futbolcu, savunmada güven veren duruşu ve hücuma katkısıyla da öne çıkıyor.

ARCHIE BROWN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine İngiltere'de başlayan ve Derby County altyapısında yeşil sahalara adım atan Archie Brown, profesyonel kariyerine ise Laussane-Sport takımında başladı.

İsviçre takımında gösterdiği performansla Belçika'nın köklü kulüplerinden KAA Gent'in dikkatini çeken Archie Brown, 2021 yılında mavi-beyazlılara transfer oldu.

ARCHIE BROWN İSTATİSTİKLERİ

Profesyonel futbol kariyeri 2021 yılında başlayan Archie Brown'ın istatistikleri şöyle:

-205 maç -27 gol -28 asist

İngiltere U20 Takımı'nda 2 defa forma giyen Arcihe Brown, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaptı.

ARCHIE BROWN PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Archie Brown'ın piyasa değeri 7 milyon Euro.