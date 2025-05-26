Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Ligin bitimine yalnızca iki hafta kalmışken, sarı-lacivertliler son deplasman sınavında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonu galibiyetlerle kapatmak isteyen Fenerbahçe, 81 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan, küme düşmesi kesinleşen ve önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edemeyecek olan Hatayspor ise, taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sezonun son virajına moralli girmek isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertliler, prestij açısından büyük önem taşıyan bu mücadeleyi kazanarak ligi güçlü bir şekilde noktalamayı hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, şu ana dek çıktığı 34 karşılaşmada 25 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, Hatay deplasmanından da galibiyetle ayrılarak puanını 84'e çıkarmak ve istikrarını sürdürmek istiyor. Öte yandan, 23 puanla 18. sıraya demir atan ve Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor için bu mücadele bir nevi veda niteliği taşıyor.

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ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Mersin Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11'DE

Bu sezon Dominik Livakovic'in Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna giren Ertuğrul Çetin, ligde ilk kez 11'de başladı. Genç kaleci Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev yaptı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Allan Saint Maximin ve Diego Carlos'un yanı sıra, tesislerde tedavisi süren Mert Hakan Yandaş; Dominik Livakovic ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı Fred de Mersin'e götürülmedi.