FB maçı CANLI | Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. Ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sezonu galibiyetle noktalayarak moral bulmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında alınan beklenmedik yenilginin izlerini silmeye kararlı. Sarı-lacivertli ekip, iç sahadaki bu son maçta güçlü bir performansla üç puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in veda etmesi, karşılaşmanın duygusal boyutunu da artırıyor. Recep Uçar yönetiminde bu sezonun dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başaran Tümosan Konyaspor ise zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin yollarını arıyor. Peki, Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun final haftasında sahne, Kadıköy'de kuruluyor. Fenerbahçe, 38. haftada Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Sezonun son iç saha mücadelesine çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyetle veda etmeyi amaçlıyor. Jose Mourinho yönetiminde ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 35 maç sonunda topladığı 81 puanla şampiyonluk yarışını kaçırdı. Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet, camiada hayal kırıklığı yaratırken, bu karşılaşma hem moral hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sarı-lacivert formaya veda ederken, Kadıköy'de duygu yüklü anlar yaşanması muhtemel. Recep Uçar yönetiminde sezona disiplinli futbol anlayışıyla damga vuran Tümosan Konyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyetle sezonu kapatmanın peşinde. Peki, Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski Talisca, En Nesyri

Tümosan Konyaspor: Deniz, Abdurrahman, Adil, Calusic, Guilherme, Bazoer, Melih, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir.

FENERBAHÇE KAZANARAK BİTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmak isteyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta alınan 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetini unutturmayı amaçlıyor. Bu sezon 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kanarya, 81 puanla 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamladı.

DZEKO VE TADIC VEDA ETTİ

İki sezon boyunca Fenerbahçe formasını terleten Edin Dzeko ve Dusan Tadic, 31 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçı öncesi veda etti. Deneyimli futbolcular sarı-lacivertli formayla önemli başarılara imza atarken, futbolseverler duygu dolu anlar yaşadı.

Fenerbahçe formasıyla 99 maça çıkan 39 yaşındaki Dzeko 46 gol kaydederken, 18 defa asist yaptı. Sarı-lacivertlilerle 109 karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki Tadic ise 29 gol ve 35 asist katkısında bulundu.

EDIN DZEKO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Konyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli formaya veda etti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 39 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 71, UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 10, Avrupa Ligi'nde 12, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 99 mücadelede forma giydi. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe formasıyla 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 99 müsabakada 46 gol kaydetti. Dzeko, bu sezon ligde 14 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

KANARYA'DA 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor. Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Takımların bugüne dek ligde oynadığı 47 mücadelede Fenerbahçe'nin 35-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 122 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLER KADIKÖY'DE ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 20'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 71 gole Konyaspor 22 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Konya'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

SON 4 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 4 lig maçının 3'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 14 gol kaydederken 3 gol yedi. Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 47 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Kritik maçın VAR koltuğunda Ali Şansalan yer alacak. AVAR'da ise Mehmet Emin Tuğral görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN