Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe MAÇI 11'LERİ | Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ligin bitimine yalnızca iki hafta kalmışken, sarı-lacivertliler son deplasman sınavında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonu galibiyetlerle kapatmak isteyen Fenerbahçe, 81 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan, küme düşmesi kesinleşen ve önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edemeyecek olan Hatayspor ise, taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 37. haftaya girilirken sezonun son virajına moralli girmek isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertliler, prestij açısından büyük önem taşıyan bu mücadeleyi kazanarak ligi güçlü bir şekilde noktalamayı hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, şu ana dek çıktığı 34 karşılaşmada 25 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, Hatay deplasmanından da galibiyetle ayrılarak puanını 84'e çıkarmak ve istikrarını sürdürmek istiyor. Öte yandan, 23 puanla 18. sıraya demir atan ve Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor için bu mücadele bir nevi veda niteliği taşıyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

TEK HEDEF 3 PUAN

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezonu 2. olarak tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında 3 puan alarak sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. 2024-2025 sezonunun bitimine 2 hafta kala hata yapmak istemeyen Kanarya, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. En-Nesyri, Tadic ve Talisca gibi isimlerle gol ya da goller bulmaya çalışacak sarı-lacivertliler, puanını 84'e çıkartmayı amaçlıyor.

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

Sarı lacivertli takım dış sahadaki tek yenilgisini Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla aldı. Ayrıca Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti. Öte yandan Hatayspor ile Fenerbahçe bugüne kadar oynadıkları müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç berabere bitti. Hatayspor ise Fenerbahçe'ye karşı ligdeki maçlarda galibiyet alma başarısı gösteremedi.

FRED CEZALI

Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta saha Fred'den yararlanamayacak. Fred, son oynanan Eyüpspor müsabakasında gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve 2. kez cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, ligde 28'i 11'de olmak üzere 30 maçta görev yaptı.

2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Hatayspor önünde sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Konyaspor maçında oynamayacak. Bir diğer sınırda olan Saint-Maximin ise kadroya alınmadı.

HATAYSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 10. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 8 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 21 gol atarken, Hatayspor da 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER ÜSTÜN OLAN TARAF

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakada Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 8. galibiyetini elde etti. Kanarya, rakibine karşı en farklı galibiyeti de 27 Aralık 2022'de 4-0'lık skorla aldı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak yer alacak. AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.