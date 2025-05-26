Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki! "İstifa" sloganları Mersin'de yankılandı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar "istifa" sloganlarıyla Başkan Ali Koç'a tepkilerini gösterdiler.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2025- 20:25
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadyumu'nda oynanan kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar dikkat çeken bir protestoya imza attı.
Karşılaşma başlamadan dakikalar önce tribünlerden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik "istifa" sesleri yükseldi.
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