İkinci yarıda savunmadan bir oyuncu çıkarıp hücuma ekstra bir adam koyan Mourinho bu sayede oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Talisca'dan beklenti işte tam olarak buydu. Attığı gollerle bir anda maçın seyrini değiştirdi. Bu maçı Talisca'nın aldığı ilk maç olarak kaydediyorum. Tadiç ve Dzeko'un artık performans yılları sona ermiş. Takım hızını düşürüyorlar. Çok önemli bir maç kazandı Fenerbahçe… Ligin boyu kısaldı ve maçın ilk yarısında alınan gereksiz risklerin kabul edilemeyeceği haftalar. Bundan sonra her maç topunla, tüfeğinle ve elindeki en iyi oyuncularla oynamak gerekiyor. Puan farkı 3,5 olmuşken en küçük hataya yer yok. Kazan ve bekle.