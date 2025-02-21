Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. Clement ayrıca Jose Mourinho hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement ise Fenerbahçe eşleşmesini yorumlarken, Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok kaliteli bir takıma ve teknik direktöre karşı heyecan verici bir kura. Futbolcuların çoğunu tanıyorum. Gerçekten iyi bir takım ve bizimki gibi tutkulu taraftarlarla dolu bir stadyumda oynuyorlar."

"Jose Mourinho, pek çok şey kazandı. Saygı, kazanmakla ilgili ve Mourinho bunu birçok yerde yaptı."