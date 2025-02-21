Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından son 16 turu biletini alan sarı lacivertlilerin, gerçekleşen kura çekimi sonrası rakibi belli oldu.
Sarı lacivertliler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Rangers ile eşleşti.
Eşleşmenin ilk maçı 6 Mart'ta, rövanş karşılaşması ise 13 Mart'ta oynanacak.
Diğer yandan Fenerbahçe, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.