UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'de Anderlecht maçı öncesi Jose Mourinho açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE JOSE'NİN SÖZLERİ:

Oyuncularım, iyi oyuncular. Yeni şeyler öğrenmeye açık oyuncular ve yeni pozisyonlarda oynamaya açık oyuncular. Aynı zamanda taktiksel kültüre sahip olmakta çok fazla gelişmelerini sağlıyor. Aynı zamanda takım olarak çok kompakt bir şekilde savunma yapmamızın etkisi var. Ayrıca kalecimizin de bu tabloda etkisi var. Bazı anlarda çok kritik kurtarışlar yaptı.

Bu gelişimi tek bir şeye bağlamayız. Yılbaşında verilen arada sonunda istediğimiz şeyleri çalışma fırsat bulduk. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık. Sonuçlar da gelince öz güven yükseldi. Sakatlıklar oldu ama bu sürede transfer penceresi açık olduğu için şanslıydık. Milan Skriniar'ın çok farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görüyorsunuzdur.

Aynı zamanda takım çok öz güvenli bir şekilde birlik olmuş durumda. Sadece futbol olarak değil, aile olarak da gelişiyorlar. Bizim için işler çok iyi şu anda. Pozitif sonuçlar alıyoruz ama en önemli maçımız bir sonraki maç. Tecrübem bana diyor ki; UEFA turlarında her şey mümkündür.

SZYMANSKI: 4000. GOLÜ ATMAK...

Ben her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu renkler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 4000. golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atacağıma dair hislerim vardı. Böyle büyük bir kulübün tarihine geçtiğim için gururlu hissediyorum. Taraftarların bana gösterdiği sevgi... Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle şeyler söylemesi iyi hissettirir. Ben kişisel olarak en iyi performansımı vermeyi ve takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardımcı olmayı amaçlıyorum.