İşte TFF'nin yabancı hakem adayları! Galatasaray - Fenerbahçe maçını o isimlerden biri yönetecek
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı. Başkan Hacıosmanoğlu'nun flaş açıklamasının ardından gözler dev maçı hangi ismin yöneteceğine çevrildi. İşte TFF'nin yabancı hakem adayları... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 19.02.2025- 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025- 16:02