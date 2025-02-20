Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi ağırlayacağı maçta Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Peki Vincic’in bu sezonki performansı nasıl? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren derbide görev alacak Slavko Vincic bu sezon; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Slovenya Prva Liga'da 6, Uluslar Ligi ve Yunanistan Süper Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Suudi Arabistan Ligi ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde se 1'er maçta olmak üzere toplamda 20 mücadelede görev yaptı.

Sloven hakem söz konusu 20 maçta 83 kez sarı kartına başvururken, 2 kez ikinci sarı karttan kırmızı kart, 1 kez de doğrudan kırmızı kart gösterdi. Vincic ayrıca, 20 maçta 4 kez de penaltı noktasını gösterdi.

FİNALLERİN HAKEMİ

Sloven hakem, kariyerinde daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinde de görev aldı. Vincic, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği final müsabakasında düdük çaldı. Ayrıca, 2021-22 sezonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İskoç ekibi Rangers'ın karşılaştığı final müsabakasında da Vincic ve ekibi görev aldı.

SON MAÇI PSV - JUVENTUS

45 yaşındaki tecrübeli hakem son olarak dün Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda PSV Eindhoven'in Juventus'u konuk ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Uzatmalara giden karşılaşmada ev sahibi ekip tur atlarken; Vincic, 4 kez sarı kartına başvurdu.

CUMARTESİ GÜNÜ ÜLKESİNDE DÜDÜK ÇALACAK

Sloven hakem, hafta sonunda ülkesinde düdük çalacak. Slovenya 1'inci Ligi'nin 22'nci haftasında cumartesi günü Bravo'nun Koper'i konuk edeceği mücadeleyi yönetecek Vincic daha sonra Türkiye'ye gelecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN 1'ER MAÇINI YÖNETTİ

Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 1'er maçında görev aldı. Tecrübeli hakem; 2019 yılında Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında düdük çaldı. Vincic, 2018 yılında Fenerbahçe'nin iç sahada Benfica ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında görev almıştı.