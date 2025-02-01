Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenileme ve aktif dinlenmeye yönelik programlar doğrultusunda çalıştı.
Diğer futbolcular salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya çıktı.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas idmanı yapan futbolcular, ardından taktiksel ve bireysel programlarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.