Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası sarı lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi. Maç sonrası sarı lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

'İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?' sorusuna...

Jose Mourinho: "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Umurumda değil."

"Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz."

"Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bu sakatlıkların sebebini anlamaya çalışıyoruz. Pragmatik olmalıyız.. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var."