Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. haftada Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler kritik maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

4000. GOL SZYMANSKI'DEN

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.

TALISCA'DAN LİGDE SİFTAH

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Corendon Alanyaspor'a karşı kaydetti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. 28 yaşındaki futbolcu yerini Sofyan Amrabat'a bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, ligde 54 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Corendon Alanyaspor ise 28 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak.