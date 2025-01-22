Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler kritik maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ise zorlu randevu öncesi ilk 11 tercihini büyük ölçüde belirledi. Portekizli hocanın sürpriz bir kadroyla sahaya çıkabileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2025- 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025- 15:32