Fenerbahçe, ismi Galatasaray'la anılan Slovak futbolcu Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki stoper imza için İstanbul'a geliyor.
Öte yandan Fenerbahçe, başarılı stoperin transferini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor. 💛💙 pic.twitter.com/IBzqVA2K3J— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2025