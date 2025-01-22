Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki stoper Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Dün Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, bugün ise Paris Saint-Germain'de oynayan 29 yaşındaki Slovak stoper Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirdi. Saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Skriniar, taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.