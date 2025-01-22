Fenerbahçe Emir Ortakaya'nın sözleşmesini feshetti!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, genç stoper Emir Ortakaya'nın sözleşmesini fesshetti. Sarı-lacivertliler ayrılığı TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2025- 19:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025- 20:04
Fenerbahçe altyapısından yetişen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi feshedildi.
20 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe A Takımı'na yükselen Emir Ortakaya, Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'da kiralık forma giydi.
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