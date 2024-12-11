Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu. Tabii ki tepki oluyor, haklarıdır. Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor. Önümüzde devam eden bir süreç var. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatır ve güzel günleri yaşarız."