UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, önemli açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI...

"Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için."

TARAFTARLARIN TEPKİSİ...

"Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Asla taraftarı eleştiremem. Bu hatayı biz yaptık."

"TEPKİLER OYUNU ETKİLEMEDİ"

Tribünlerin Samet'e olan tepkisi oyununuz üzerinde olumsuz bir etki yarattı mı?

Jose Mourinho: "Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Samet, o hatayı yaptı ve ilk yarıda güçlü bir tepki vardı. Takım ilk yarıda iyi oyun sergiledi. Samet de hatadan sonra iyi bir oyun sergiledi. İlk yarı, iki yarıya bakınca daha iyi olan yarıydı. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi. 2-0, göğsümüze bir bıçak darbesi gibi oldu. Bu tepkiler üzücü ama ben taraftarın tepkisini eleştirmem. Onlar her şeyin temeli. Onlardan gelecek tepkiyi eleştirmem sadece maçtan sonra da söylediğim gibi hatayı Samet yapmadı, biz hata yaptık."

"BİZ TARAFTARLARDAN DAHA ÜZGÜNÜZ"

"Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün değiller. Taraftarlar duygusal olabilir ama bizler profesyoneliz. Üzgün olabiliriz ama sakin kalmalıyız."

"ÖNEMLİ OLAN SONUÇTUR"

"Futbolda en önemli şey sonuçlardır. Her zaman kazandığınız bir dönemde sonuçlar önemli gözükmeyebilir. Ama böyle dönemlerde sonuçların önemli olduğunu görüyorsunuz."

"NE KADAR ZOR DURUMDA OLDUĞUMU GÖRÜYORSUNUZ"

"İrfan'ı geliştiremem için sakat olmaması gerekiyor. Son aylarda sakat ve iyileşme sürecindeydi. İstikrar sağlayamadı. Bugün de oynayıp oynamayacağından emin değildik. Bizim için soru işaretiydi. Bizim için riskti. Becao, oynamadığı için soruyorsunuz. Her stoperin farklı özellikleri var. Oyun kurmayı seven stoperleri severim. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum. Oyuncularımı otobüsün altına atamam. Ama Jayden'ın elimde olmasını isterdim. Kostic'in, Oğuz Aydın'ın elimizde olmasını istemem. Ne kadar zor durumda olduğumu görüyorsunuz. Bugün yedekte orta saha oyuncusu yoktu. Bazen belki de gerçeği görmeden bakıyorsunuz. Türkçe bilmiyorum ama kulüp yeterli bilgiyi veriyor mu size, iki oyuncudan bahsettiniz. Benim için açıklama yapmak kolay. Keşke tüm oyuncular elimizde olsa. Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Lyon maçında sol bekte kim oynayacak, belki televizyondaki yorumcular bana yardımcı olur."

"TUR ATLAYACAĞIZ MERAK ETMEYİN"

"Önümüzdeki maçlardan minimum 3 puan alacağız ve listeyi değiştirme şansımız olacak. Kostic ve Oğuz Aydın'ı listeye yazabileceğiz. Dolayısıyla ligin ikinci yarısında daha güçlü olacağız. Tur atlayacağız, merak etmeyin. Belki tur atladıktan sonra Bilbao ile karşılaşırız. Kendileri iyi bir rakip ama bugün maç bizim elimizdeydi."

"BİZDE OLSA GOL YERDİK"

"Önümüzdeki maçı henüz düşünmedim. Ama bazen kaleyi bulan şutlar, maçı iyi yansıtmazlar. İstatistikler biraz pragmatisttir ama futbol öyle değildir. Bugün gol atmak için yeterli sayıda pozisyon ürettik. Bilbao savunma oyuncusu baskı altındayken neredeyse kendi kalesine gol atıyordu, kulübede 'Aynı pozisyon bizim kalemizde olsa gol olurdu' dedim. Bilbao iyi bir dönemden geçiyorlar. Bir anda öne geçtiler ve ortada bir şey yokken ikinci golü attılar. İstatistiklere bakmadım ama bence biz topa daha fazla sahip olan bizdik. Sonuç farklı olabilirdi."

"SAMET'İ OYNATMAYACAĞIM"

"Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişiklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım."