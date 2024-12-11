Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle buraya gelip konuşmak, röportaj vermek normal bir şey. Çünkü kaybettiğinizde yüzünüzü gösterebilmelisiniz. Kazandığınızda konuşması kolay oluyor. Tabii ki zor bir gece geçiriyoruz. Özellikle bu mağlubiyetten sonra birliktelik çok önemli. Bizler birlikte kazanıyor ve kaybediyoruz. Aldığımız iki mağlubiyet bizim için zor. Bunların yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. 4 gün sonra bir maçımız var. Orada gerçek performansımızı göstermek mecburiyetindeyiz."