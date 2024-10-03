UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Ligin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile karşılaştı.
Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin tek golünü 71. dakikada Dusan Tadic atarken, Hollanda ekibinin golünü 28. dakikada Michel Vlap attı.
Bu sonuçla Fenerbahçe 4, Twente 2 puana yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Twente, Vlap'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. #UEL pic.twitter.com/rziEbmjLbf— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024
GOOOLLL! Dusan Tadic savunma arkasına sarktı çok klas bitirdi! Amrabat'tan harika pas! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/HmGxF262S5— TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024