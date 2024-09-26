Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.

Maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

"BU TARZ MAÇLARDA..."

Bu tarz maçlarda motivasyon, UEFA turnuvası olması oluyor. En büyük motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Yeni formatla birlikte zorluk yaşıyoruz ne yapılması gerektiğiyle ilgili. Herkes 3 puan almak istiyor. Bizim de 3 puan almaya çalışmamız lazım.

"MAÇA DİNAMİK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

"Temel olarak önde oynayan 3 ofansif oyuncuyu değiştirdik. Becao ve Djiku değişikliği yaptık. İsmail yerine Amrabat oynuyor. Fiorentina'da Avrupa maçı oynamıştı. Temel olarak öndeki 3 oyuncuyu değiştirdik. Cengiz, İrfan ve Nesyri. Maça dinamik olarak başlamak istiyoruz."