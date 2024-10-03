Twente - Fenerbahçe maçı öncesi skandal! Türk taraftarlara saldırı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente'ye konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi Hollanda ekibinin taraftarları ile Türk taraftarların arasında tansiyon yükseldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar bu saldırıya karşılık verirken, daha sonra Hollanda polisi araya girdi.
Hollanda polisinin Fenerbahçeli taraftarlara orantısız güç kullandığı ve yaralı Türklerin olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin Twente ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Een groep Fenerbache-fans in Enschede probeerden hun fanzone te verlaten. Al schreeuwend 'fuck you Twente', werd er o.a. vuurwerk gegooid. Onbekend richting wie of wat. De ME kwam in actie en dreef de groep terug. #twefen pic.twitter.com/CzBTEfVb7b— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 3, 2024