Twente - Fenerbahçe maçı öncesi skandal! Türk taraftarlara saldırı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente'ye konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi Hollanda ekibinin taraftarları ile Türk taraftarların arasında tansiyon yükseldi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2024- 19:35 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024- 19:44