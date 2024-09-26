UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Union Saint Gilloise'yı ağırlıyor. Belçika ekibine karşı 3 puanı almak isteyen sarı-lacivertli takım, turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, En-Nesyri.

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.

KARŞILAŞMAYA FRANSIZ HAKEM

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapıyor.

6 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.

İKİ EKİP GEÇEN SEZON DA RAKİP OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.

UNION SAINT-GILLOISE LİGİNDE 12'NCİ SIRADA

Union Saint-Gilloise, 8 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 10 puana ulaşan Union Saint-Gilloise, ligin 12'nci sırasında yer alıyor.

Öte yandan 8 maçta rakip ağlara 7 gol gönderen ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.