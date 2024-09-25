UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek Fenerbahçe, evinde rakiplerine daha önce kolay kolay geçit vermedi. İşte sarı-lacivertlilerin daha önce evinde mağlup ettiği Avrupa devleri...

Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nda iç sahada birçok önemli zafer elde eden Fenerbahçe, dev rakipleri yendi. 1998-99'da o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Parma'yı Kadıköy'de 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 2006-07 sezonunda da İtalyan ekibi Palermo'yu 3-0 devirmişti. 2012-13 sezonunda da Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan Fenerbahçe, o dönem çeyrek finalde Lazio'yu 2-0, yarı finalde de Benfica'yı 1-0 devirdi. 2016-17'de ise Manchester United önünde 2-1'lik zafer geldi. Ayrıca 2022- 23 sezonunda da yine kupayı kazanan Sevilla, Kadıköy'de 1-0 yenilmişti.

Sarı-lacivertli ekip, Fotomaç'ta yer alan habere göre Kadıköy'de Union Saint-Gilloise'yı yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Avrupa Ligi'nde ilk maçını yarın akşam 19.45'te Belçika ekibine karşı oynayacak Fenerbahçe, evindeki bu maçı fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho ve oyuncuları, Union Saint-Gilloise karşısında güzel futbol ve iyi bir skorla galip gelerek taraftarlarıyla yeniden kenetlenmek istiyor.

YENİ FORMAT

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Galatasaray karşısındaki 3-1'lik yenilgiyle sarsılan tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlarını yalnız bırakmayacak. Taraftarların büyük bir kısmı derbi yenilgisinin üzüntüsünü taşıyor. Ancak Avrupa Ligi'nde de ilk maç ciddi bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz turnuvanın yeni formatındaki ilk sınavını evinde, taraftarının önünde verecek.