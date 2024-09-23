Fenerbahçe kaleyi kaybetti! Tarih tersten yazıldı

Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında ezeli rakiplerine karşı yitip giden serilere bir yenisi daha eklendi. 3 Haziran 2018'de başkanlığa seçilen Koç ile son 6 sezonda tarih tersten yazıldı. 2019-20'de G.Saray'a 3-1 yenilen Kanarya, Kadıköy'de ezeli rakibine 21 yıl sonra kaybetti. Sabah'ın derlediği haberde, aynı sezon yine sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak 15 yıldır yenilmediği rakibine boyun eğdi. Kanarya, 16 Haziran 2020'deki Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzon'a yenilerek (3-1) 23 yıllık yenilmezlik serisi ile vedalaştı. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi 4-2 ile geçtiği geçen sezon Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde (35) Kadıköy'de ilk kez Koç döneminde galibiyet gördü. Son olarak sarı-lacivertliler, 32 maçlık namağlup serisini Kadıköy'de bıraktı. Kulüp rekoru, Galatasaray'a kaybedilmesiyle bitti.