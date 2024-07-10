TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Serdar Aziz'in ardından...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya'da gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde ilk veda Serdar Aziz ile gerçekleşmişti. Ancak Fenerbahçe'de flaş bir ayrılığın daha an meselesi olduğu öğrenildi. İşte o futbolcu ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2024- 12:48