Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler koordinasyon ve hücum çalışmaları yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılarak pas ve hücum çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanlarla devam edecek.