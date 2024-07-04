Yeni sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılarak pas ve hücum çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
📸 Günün ilk antrenmanından fotoğraflar. pic.twitter.com/tbhHCLt2uF— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2024