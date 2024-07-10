Mourinho basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim için şu anda en öncelikli durum elimizdeki oyuncuların bir an önce takımlarına geri dönmesi ki bu hızlı bir şekilde olacak bir durum değil, yavaş yavaş, adım adım olacak"

"Şu anda yaşamış olduğumuz en büyük zorluk bu. Ama bu tabii ki iyi bir sebepten dolayı. Türk Milli Takımı iyi bir iş çıkarttığı için bu durumdayız"