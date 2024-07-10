TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Eski Galatasaraylı geliyor
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde vites yükseltti. Listesinde çok önemli isimler bulunan Kanarya'nın, transferdeki gizli hedefi ise ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen o yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 10.07.2024- 10:07