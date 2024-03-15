UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman yasağı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kanarya son 16 turunda Union Saint Gilloise'ı eledi ve çeyrek finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Ancak UEFA, Belçika'ya oynanan mücadele yaşanan olaylardan dolayı temsilcimize ceza verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2024- 16:34 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024- 16:44