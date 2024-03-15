UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Club Brugge - PAOK FC
Olympiakos - FENERBAHÇE
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Aston Villa - Lille | Olympiakos - FENERBAHÇE
Viktoria Plzen - Fiorentina | Club Brugge - PAOK FC