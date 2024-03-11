Hakem için "Kötü değil, çok kötü" cümlesini kullanmak lazım. Çünkü maçta iki takımı da psikolojik olarak iyi çözemedi. Oyunu çözemedi, tuhaf tuhaf kararlar verdi, sonunda da çarşafa dolandı. Ancak maalesef Türkiye'de futbolumuz bu. Nereden baksan elde kalıyor. Bir pozisyon var ceza alanı üzerinde dışarıda mı? Benim görüntüden gördüğüm kadarıyla ve tahmin ettiğim pozisyonun temas noktası dışarıda. Ancak 5 dakika bekledikten sonra pozisyon çizgi üzerinden penaltıya geldi.