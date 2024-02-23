Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine gruplarını ilk sırada tamamlayarak direkt son 16 turuna yükselen 8 takımın yanı sıra, play-off turundaki rakiplerini eleyen 8 takım katıldı. Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, seri başı olduğu bu turda Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmayı 7 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Bu eşleşmenin rövanşında ise Fenerbahçe, rakibini 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek.

DİĞER EŞLEŞMELER İSE ŞÖYLE:

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)