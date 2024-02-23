Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rakibi Union Saint-Gilloise oldu! Union Saint-Gilloise nasıl bir takım? Nerenin takımı? Kadrosunda hangi oyuncular var?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamalarını lider bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimine seri başı olarak katıldı. Yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise oldu. Peki Union Saint-Gilloise nasıl bir takım? Nerenin takımı? Kadrosunda hangi oyuncular var? Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe eşleşmesi ne zaman? İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe eşleşmesi öncesi tüm detaylar...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamalarını lider bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimine seri başı olarak katıldı. Yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise oldu. Peki Union Saint-Gilloise nasıl bir takım? Nerenin takımı? Kadrosunda hangi oyuncular var? Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe eşleşmesi ne zaman? İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe eşleşmesi öncesi tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin rakibi Royale Union Saint Gilloise ya da kısaca R. Union SG. Belçika Pro League'de yer alan futbol takımı. Kulüp 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligini kazanmıştır. Kulüp bu başarılı dönemi bir daha tekrarlayamadı. 2020-21 sezonunda 48 yıllık hasrete son vererek tekrar Pro League yükselme başarısı gösterdi. Yeniden yükseldiği Pro League'deki ilk sezonunda normal sezonu 77 puanla ilk sırada bitirme başarısı gösterse de play-off grubunda Club Brugge'a geçilerek sezonu 2. sırada bitirmiştir. Bu sonuçla 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştır.

İŞTE UNION SAINT-GILLOISE'İN AVRUPA'DAKİ SON 2 YIL PERFORMANSI!

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Rangers FC ile eşlemiştir. İlk maçı 3-0 kaybeden Belçika ekibi rövanşı ise 2-0 kazanmasına rağmen elenmiş ve yoluna Avrupa Liginde devam etmiştir. Union Berlin, Malmö FF ve SC Braga ile eşleşen Belçika takımı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselmiştir. Son 16 turunda gruplarda karşılaştığı Union Berlin'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde yine bir Alman takımı ile eşleşmiştir. Eşleştiği Bayer Leverkusen'e 1-1 ve 4-1 sonuçları ile boyun eğerek Avrupa Kupalarına veda etti.

2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Lugano takımı eleyerek gruplara katılmayı başardı. Gruplarda Liverpool, Toulouse ve LASK Linz ile eşleşti. Grup aşamasını 8 puanla 3. sırada tamamlayan Union Saint-Gilloise adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'en yazdırdı. Eintracht Frankfurt ile eşleşen Belçika ekip, rakibini toplam skorda 4-3 yendi ve Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşti.

İŞTE UNION SAINT-GILLOISE'İN KADROSU:

Kaleci: Anthony Moris, Heinz Lindner, Joachim Imbrechts, Maxime Wenssens.

Savunma: Kashima Antlers, Koki Machida, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen, Ross Sykes, Arnaud Dony, Guillaume François.

Orta saha: Charles Vanhoutte, Lazare Amani, Noah Sadiki, Mathias Rasmussen, Nathan Huygevelde, Alessio Castro-Montes, Loic Lapoussin

Hücum: Cameron Puertas, Preuben Münster, Henok Teklab, Casper Terho, Mohamed Amoura, Kevin Rodríguez, Gustaf Nilsson, Dennis Eckert Ayensa, Elton Kabangu.

Teknik Direktör: Alexander Blessin.

PEKİ UNION SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ NE ZAMAN?

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe eşleşmesinin ilk maçı 7 Mart'ta Perşembe günü oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 14 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda yapılacak.

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak. Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak. Final mücadelesi ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER:

Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç) - Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Fenerbahçe (Türkiye)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya) - Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail) - Fiorentina (İtalya)