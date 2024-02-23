TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Martial müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları erkenden başladı. Sezon sonunda başarılı olmak isteyen Kanarya'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Yeni sezon için önemli futbolcuları listesine alan sarı lacivertliler, uzun bir süredir Manchester United forması giyen Anthony Martial ile ilgileniyordu. Fenerbahçe'ye Fransız yıldızın transferinde müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 14:38