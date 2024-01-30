TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir Polonyalı daha! Szymanski'nin kankası geliyor

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler şu ana kadar 3 önemli futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Transferde durmak bilmeyen Kanarya'dan bomba bir hamle daha geldi. Fenerbahçe'nin, Szymanski'nin vatandaşı Polonyalı yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)