TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir Polonyalı daha! Szymanski'nin kankası geliyor
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler şu ana kadar 3 önemli futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Transferde durmak bilmeyen Kanarya'dan bomba bir hamle daha geldi. Fenerbahçe'nin, Szymanski'nin vatandaşı Polonyalı yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.01.2024- 13:12