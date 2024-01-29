FENERBAHÇE HABERİ: Sacha Boey'nin rekorunu Ferdi Kadıoğlu kırıyor! Transfer için İstanbul'a geldiler
Ara transferde kadrosunu 3 önemli isimle güçlendiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Ferdi Kadıoğlu hakkında sürpriz bir iddia geldi. Milli futbolcunun, Sacha Boey'nin rekorunu kırarak transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 29.01.2024- 11:44