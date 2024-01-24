Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında enerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugün sahaya çıkacak 11, 3 puanı almak için hazır. Son beraberlikten sonra bu akşam 3 puan alabilmek için herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Crespo ile Zajc, yarın takım antrenmanlarına başlayacak. Djiku aramıza katıldı. Her geçen gün daha güçlü bir şekilde takım derinliği olarak hazırlanabileceğiz. Bu akşam 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.