Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında Ankara temsilcisinin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ...

"FERDİ KADIOĞLU BARCELONA VE REAL MADRID'DE OYNAR"

"Net bir şekilde bizden çok daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da sözü uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verdiğimiz 35 dakika var, istediklerimi yapan bir oyuncu grubu vardı. Fenerbahçe merkezden oynanan toplara baskı yapıyor, kazandığı topları kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım. İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar.

"SON 10 SENENİN EN İYİ KADROSU"

"Ferdi, Mert gibi oyunculara karşı bu mesafeleri, alanları vermemek üzere plan yapmıştık. 35 dakika bunu oynadık. Ne zaman merkeze oynayıp kaptırdık, ne zaman ki Cengiz'in ayağına gelen topları kapatamadık o zaman momentum oraya geçti. Fenerbahçe, son 10 senenin en en en iyi kadrosu. Bizden üstün oynaması doğal. Oyuncularım kendi güçlerince en iyisini yapmaya çalıştılar. Biz doğru oyunu oynamaya gayret edeceğiz. 30-35 dakikalık oyun çalıştığımız oyundu, sonrası net bir şekilde Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir oyundu."