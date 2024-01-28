Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup etti.

Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Biz Ankaragücü'ne karşı iyi hazırlandık. Bugün 2-1 kazandık. Ancak, maç başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Net pozisyonlar vardı. Rakibin bir penaltı pozisyonu vardı. Ceza sahamıza giremediler. Kornerleri de yok. Biz sadece golleri atamadık. Bu bir puan maçı. Bu bir yarış. 3 puan için çıktı ve aldık. Son 25 günde 6 maç oynadık. Bu kolay değil. Buna rağmen yüksek mücadele ile oynadık. Yolumuza devam ediyoruz."

"HER OYUNCU DEĞERLİ"

11'i kurmadan önce tüm oyuncularla konuşuyoruz. Bazısı yorgun oluyor. Gribal enfeksiyon oluyor. Oynatacağımız oyuncularla konuşuyoruz. Kupa var, lig var. Önümüzdeki dönem daha yoğun olacak. Yük dağılımını yapmaya çalışıyoruz, yükü yaymaya çalışıyoruz. Her oyuncu değerli. Bu tip maçlarda biri oynuyor diğeri dinleniyor."