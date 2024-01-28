FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal resmen açıkladı! İşte takviye istediği mevki
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Rakibini 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de hem liderliğini hem de yenilmezlik serisini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında transferde müjdeyi verdi. İşte İsmail Kartal'ın takviye istediği o bölge...(FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.01.2024- 23:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024- 23:11