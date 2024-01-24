Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremedik, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum.
Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı.