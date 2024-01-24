Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu ve "Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremedik, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum.

Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı.