Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu ve "Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Çok ama çok önemli 3 puan aldık." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok ama çok önemli 3 puan aldık. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Bazı maçlar kolay bazıları ise zorlu geçer. Takım olarak birlikte kalabilmek önemliydi. Birlikte kalırsak çok fazla kupa kazanabiliriz. Takım arkadaşlarım, hocam, taraftarlarımız, camiamız beni motive ediyor. Ben de öz güvenli bir şekilde, sevgi ve aşkla Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum.