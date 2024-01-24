A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı için Fatih Terim Stadyumu'na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte izledi.
Montella RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçını tribünde izledi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.01.2024- 21:05