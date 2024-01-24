Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rams Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Ayrıca turuncu-lacivertlilerde 45+2. dakikada Joao Figueiredo ve 90+3. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü ve takımlarını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından F.Bahçe 57 puana yükseldi. 7 maç sonra mağlup olan Başakşehir ise 27 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başakşehir ise deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak.

BONUCCI RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de hafif ağrısı bulunan İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, riske edilmedi. Adalesinde ağrıları olan tecrübeli stoperin yerine Serdar Aziz, maça ilk 11'de başladı.

DJIKU GELİR GELMEZ KADRODA!

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, RAMS Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin elenmesinin ardından yaklaşık 7 saatlik uçak yolculuğuyla maç günü İstanbul'a gelen tecrübeli savunmacı, savunmadaki eksiklik nedeniyle kadroya alındı.

F.BAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc, Fred Rodrigues, Leonardo Bonucci ve Miguel Crespo maçta forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan Becao da kadroda yer almadı. Öte yandan İngiliz kanat Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

KRUNIC LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ligde ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan Krunic, geçtiğimiz hafta Yılport Samsunspor maçında ise yedek soyunmuş ve sonradan oyuna dahil olmuştu.

Krunic, Süper Lig'de ilk 11'de ilk karşılaşmasına ise RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Başakşehir ceza alanına gönderilen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Tadic, Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Szymanski kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortaya Dzeko kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan uzanarak topu kontrol etti.

29. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Oosterwolde, kayarak düşünce meşin yuvarlak Piatek'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.

41. dakikada Başakşehir savunmasından seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Krunic'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Dzeko'nun plase şutunda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası üzerindeki Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.

45+5. dakikada Oosterwolde'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

56. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ferdi'nin soldan verdiği pasta penaltı noktasına yakın bölgede topu kontrol eden Szymanski, Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan başarılıydı.

59. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Cengiz'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Mor'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Onur Ergün'ün eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Başakşehir 9 kişi kaldı. Hakeme itiraz nedeniyle sarı kart gören Keny, 1 dakika sonra itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

GOL! 90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michy Batshuayi sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+7. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, sağdan ceza sahasına giren Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.